Rieti conquista l’Istra Cup | due titoli e un podio in Croazia

Le squadre giovanili di Rieti hanno partecipato all’Istra Cup 2026, competizione organizzata dalla Euro-Sportring tra Porec e Umago, in Croazia. Durante l’evento, le rappresentative della città hanno conquistato due titoli e un terzo posto, ottenendo risultati significativi nel torneo internazionale. La partecipazione ha coinvolto diverse categorie, portando Rieti a salire sul podio in più di un’occasione.

Le delegazioni giovanili di Rieti hanno ottenuto risultati di rilievo durante l’Istra Cup 2026, competizione organizzata dalla Euro-Sportring tra i centri di Porec e Umago in Croazia. Le formazioni locali si sono distinte per prestazioni di alto livello, portando a casa diversi primati internazionali. Il successo più significativo a Umago è arrivato dai ragazzi Under 17 della Nuova Rieti Calcio. Il gruppo ha scalato la classifica fino a raggiungere il vertice, sigillando il primo posto dopo una sfida finale combattuta contro l’SG Raubling, squadra di provenienza tedesca. Parallelamente, nell’altra sede del torneo, la Juniores della Nuova Rieti Calcio ha confermato un andamento solido e costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti conquista l’Istra Cup: due titoli e un podio in Croazia Edera Atletica Forlì in festa: Bevilacqua conquista due titoli italiani nella categoria masterAntonella Bevilacqua, tesserata per l’Asd Edera Atletica Forlì, società con grandi tradizioni in tutti i settori, dal giovanile al master, ha... Pallamano, Europei 2026: la Croazia batte l’Islanda e conquista il terzo postoLa Croazia svetta contro l’Islanda e conquista il terzo posto agli Europei maschili 2026 di pallamano.