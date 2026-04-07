Ricostruire l’antico | confronto pubblico sulla Dogana dei Grani

Giovedì 9 aprile alle 15.00, presso il Carcere Borbonico di Avellino, si terrà un incontro pubblico intitolato “Ricostruire l’antico, posizioni e questioni aperte”. L’evento si concentrerà sulla riqualificazione della Dogana dei Grani e prevede un confronto tra diverse figure coinvolte nel progetto. La discussione, che durerà circa due minuti, sarà aperta a tutti i cittadini interessati.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino, giovedì 9 aprile alle ore 15.00, gli spazi del Carcere Borbonico ospiteranno l’incontro “ Ricostruire l’antico, posizioni e questioni aperte. La Dogana dei grani di Avellino: un modello di pensiero, un laboratorio di lavoro ”, promosso dall’O rdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. L’iniziativa intende aprire una riflessione pubblica sul tema della ricostruzione dell’antico a partire dal caso della Dogana dei Grani di Avellino, edificio simbolo della storia urbana della città e, al tempo stesso, terreno di confronto sulle questioni teoriche e operative che oggi attraversano il progetto di restauro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ricostruire l’antico: confronto pubblico sulla Dogana dei Grani Avellino, rinviata l'inaugurazione dell'Antico Palazzo della DoganaAvellino, 6 aprile – Non essendo ancora terminati, per la data fissata (8 aprile), i lavori per l’attivazione dell’ascensore nell’immobile della... Dogana di Avellino, Comune al lavoro per la gestione dell'antico edificioPerrotta: "Vogliamo evitare che dopo l'inaugurazione ci sia una chiusura a causa della mancanza di una gestione dell'immobile" Sono in dirittura di... Argomenti più discussi: Ferrovia Sant’Ellero-Vallombrosa. Un sentiero dove passava il trenino; L'AI ricostruisce le regole di un gioco romano: risolto un enigma lungo 40 anni; Cittanova, Antico demolisce il muro e chiude la vicenda: tensione con Nino Cento e denunce reciproche. L'AI ricostruisce le regole di un gioco romano: risolto un enigma lungo 40 anniUn team internazionale ha utilizzato intelligenza artificiale e simulazioni per ricostruire le regole di un antico gioco romano inciso su pietra. L'approccio usato apre a nuove prospettive per lo stud ... hwupgrade.it E’ accaduto in provincia d Messina. I carabinieri indagano per ricostruire le cause dell’incidente - facebook.com facebook Un team di ricercatori è riuscito a ricostruire il percorso delle terminazioni nervose, un lavoro che potrebbe rendere più precisi diversi interventi chirurgici x.com