Ricercati a livello internazionale per droga | erano in vacanza con la figlia Coppia arrestata in Versilia

Durante i controlli di Pasqua in un campeggio della Versilia, una coppia è stata arrestata. I due erano ricercati a livello internazionale per traffico di droga e si trovavano in vacanza con la loro figlia. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione che ha coinvolto le forze dell’ordine locali. I sospetti sono stati trasferiti in caserma per le procedure di rito.

Viareggio (Lucca), 7 aprile 2026 – Arrestati in un campeggio durante i controlli di Pasqua: erano latitanti ricercati a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È accaduto nella mattinata di ieri, 6 aprile, quando gli agenti della polizia del commissariato di Viareggio hanno rintracciato e fermato una coppia di cittadini brasiliani, lui di 34 anni e lei di 31, entrambi destinatari di un ordine di arresto internazionale emesso dalle autorità del Brasile. I due sono stati individuati all’interno di un campeggio sul viale dei Tigli, dove erano arrivati da poco insieme alla figlia di 5 anni e a un’amica. Dai successivi accertamenti è emerso che entrambi risultavano latitanti e ricercati per reati legati al traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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