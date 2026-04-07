Nella prossima settimana si terrà un incontro tra team, costruttori e la federazione per discutere possibili modifiche alle regole della Formula 1 del 2026. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, dopo l’incidente di un pilota avvenuto in Giappone e l’aumento dei sorpassi in pista. La questione divide il paddock tra chi preferisce mantenere il ritmo attuale e chi chiede interventi più stringenti per prevenire incidenti.

La F1 è forzatamente ferma per la cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita, causa tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran. Ma l’attività sui tavoli della politica sportiva è più intensa che mai. Questa settimana, infatti, è in programma una riunione tecnica in cui, nelle intenzioni, i protagonisti della F1 discuteranno possibili modifiche al rivoluzionario regolamento del 2026, da introdurre già dalla prossima gara di Miami del 3 maggio. Dopo le prime tre gare della stagione, infatti, il paddock è diviso tra chi celebra un'era di spettacolo rinnovato e chi invece teme la perdita dell'identità stessa della categoria regina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regole F1 2026, l'allarme sicurezza spinge la riforma: cosa potrebbe cambiare

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Regole F1 2026:....é una GRAN CONFUSIONE !

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