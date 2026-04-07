Un’indagine condotta da Community Research&Analysis per conto dell’Osservatorio sulla società reggiana ha analizzato le preferenze informative dei cittadini nei 42 comuni della provincia di Reggio Emilia. Dallo studio risulta che la televisione rappresenta ancora il principale mezzo di informazione, ma negli ultimi tempi si registra una crescita dell’utilizzo del web come fonte di notizie. I risultati forniscono un quadro aggiornato delle abitudini di consumo dei media nella zona.

Un’analisi condotta da Community Research&Analysis per conto di Osservare, l’Osservatorio sulla società reggiana, ha svelato le abitudini informative dei residenti nei 42 comuni della provincia di Reggio Emilia. I dati, raccolti durante il mese di gennaio su un campione di mille maggiorenni, evidenziano un predominio della televisione e una forte crescita del web. L’indagine è stata promossa da un consorzio che vede coinvolti i Comuni, la Provincia di Reggio e Confindustria. Per garantire l’accuratezza dei risultati, il gruppo di studio ha considerato variabili quali il livello d’istruzione, il genere e la posizione sociale, suddividendo l’area geografica in tre settori: via Emilia, Montagna e Pianura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: TV domina, ma il web accelera l’informazione

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