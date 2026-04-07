In Basilicata, il referendum sulla giustizia ha portato a un risultato che ha visto il rifiuto delle proposte di modifica costituzionale da parte dei cittadini. Eustachio Nicoletti, Segretario Generale di un sindacato locale, ha commentato l’esito, evidenziando un messaggio di opposizione al governo regionale. La consultazione ha coinvolto la popolazione, che ha espresso il suo voto contrario alle modifiche proposte.

Eustachio Nicoletti, Segretario Generale Spi Cgil Matera, lancia un duro monito al governo regionale dopo l’esito del referendum sulla giustizia, sottolineando come i cittadini lucani abbiano respinto il tentativo di modificare la Costituzione. Il voto referendario ha una partecipazione attiva in Basilicata, con 230.593 persone che si sono recate alle urne, pari al 53,26% degli aventi diritto. Tra questi, 136.997 elettori, ovvero il 60,33%, hanno votato contro le modifiche a sette articoli della Carta fondamentale proposte dal Governo Meloni e dalla Riforma Nordio. Questa scelta è stata interpretata da Nicoletti come un modo per impedire che il potere esecutivo possa controllare la magistratura e per proteggere l’equilibrio tra i poteri dello Stato, evitando derive autocratiche simili a quelle del periodo fascista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum Giustizia: il “No” della Basilicata sfida il Governo

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