Recensioni online entra in vigore la nuova legge Fipe | Più trasparenza per le imprese

Da oggi entra in vigore la legge n. 342026 dedicata alle piccole e medie imprese, una normativa che prevede nuove disposizioni nel settore delle recensioni online. La legge mira a rendere più trasparente il mercato, stabilendo regole precise per la pubblicazione e la gestione delle opinioni lasciate dai clienti su piattaforme digitali. La Federazione italiana dei pubblici esercizi ha commentato positivamente l’adozione di queste norme.

Più trasparenza e affidabilità: le recensioni dovranno basarsi su esperienze reali e documentabili. Denis Preite: “Passo fondamentale per tutelare imprese e consumatori” Entra in vigore la Legge n. 342026 sulle Pmi: una norma attesa, che tra le altre cose introduce regole chiare in un ambito finora troppo spesso lasciato all’opacità, quello delle recensioni online. “È un primo, decisivo passo per riportare trasparenza e correttezza nel sistema delle recensioni online - sottolinea Denis Preite, presidente di Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini - che oggi è tra i fattori determinanti nelle scelte dei consumatori, in particolare nei settori della ristorazione e del turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Recensioni online, Confcommercio: “Stop a quelle false, tutelare le imprese”Tarantini Time Quotidiano“La reputazione di un’azienda è il suo bene più prezioso, costruito con anni di sacrifici e dedizione.

Temi più discussi: Recensioni online, scatta la stretta: dal 7 aprile le nuove regole del gioco; Recensioni online: quanto sono decisive nelle scelte di acquisto; Addio recensioni false: la nuova legge PMI cambia tutto per sempre; False recensioni, le regole sono retroattive? Cosa devono sapere ristoratori (e albergatori): le faq di Fipe Confcommercio.

Smart working, recensioni online e prodotti artigianali: tutte le novità in vigore da oggiPer la sicurezza dei lavoratori n modalità agile l’azienda deve fornire un documento che dettagli i rischi generali (igiene, impianti elettrici, scale portatili) e specifici. italiaoggi.it

Stop al far west delle recensioni online: nuove regole da oggiDa oggi entra in vigore la Legge n. 34/2026 sulle Pmi: una norma attesa, che tra le altre cose introduce finalmente regole chiare in un ambito finora troppo spesso lasciato all’opacità, quello delle r ... altarimini.it

Il 7 aprile entrano in vigore le nuove norme che regolano le recensioni online, come previsto dalla legge 34/2026. Le misure puntano a bloccare il fenomeno dei feedback falsi. Cosa cambia, a partire dalla "prova dello scontrino". - facebook.com facebook

Il governo prova a contrastare le recensioni false online x.com