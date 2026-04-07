Recensioni false verso l’entrata in vigore delle nuove regole ma mancano le linee guida

Prima dell’entrata in vigore della legge 3426, sono state segnalate numerose recensioni false online. La normativa riguarda anche le imprese, ma finora non sono state pubblicate le linee guida operative. La data di applicazione si avvicina, mentre si attendono dettagli sulle modalità di attuazione e sui controlli previsti dalla nuova legge.

La data che ristoratori e albergatori devono segnarsi in agenda è il 7 aprile 2026. Quel giorno infatti entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme che regolano le recensioni online, come previsto dalla legge 342026, anche nota come Ddl Pmi. La stretta normativa, molto attesa dagli operatori, mette nel mirino i falsi commenti privi dei requisiti di oggettività o frutto di promesse di sconti, vantaggi o incentivi offerti dal fornitore. Fatta le legge, l’attenzione ora si sposta sulle linee guida la cui stesura è nelle mani dell’Antitrust e dell’Agcom. Dopo l’ok definitivo del Senato e la pubblicazione in Gazzetta, il nuovo quadro normativo contro le false recensioni on line attende ora le Linee guida, i cui tempi di attesa però potrebbero essere lunghi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida) Le nuove linee guida dei Piani Urbanistici Esecutivi di Bari: "Regole più semplici ed efficaci"La Giunta comunale di Bari ha approvato le nuove linee guida per la presentazione dei Pue (Piani Urbanistici esecutivi) e dei Programmi Complessi, in... Temi più discussi: Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida); Deepfake, frodi e recensioni false: la disinformazione diventa un business da 417 miliardi dollari nel 2024. L'analisi di Sopra Steria; Recensioni false, in vigore le nuove regole del Ddl Pmi: cosa si potrà fare e cosa no dal 7 aprile; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: RECENSIONI FALSE, VERSO L’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE (MA MANCANO LE LINEE GUIDA). Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida)Conto alla rovescia per il debutto della legge 34/26 sulle imprese, che metterà mano anche alle false recensioni online ... msn.com Recensioni online false, verso regole più stringenti per gli utenti. Le novitàIn arrivo una corposa stretta sulle recensioni online. Il fenomeno dei commenti falsi continua a causare gravi danni alle imprese, influenzando dal 6% al 30% del proprio fatturato. Il governo intende ... tg24.sky.it Addio recensioni false: la nuova legge PMI cambia tutto per sempre La nuova Legge PMI rivoluziona le recensioni online e amplia i bonus fiscali per i pensionati... - facebook.com facebook Recensioni false, in vigore le nuove regole del Ddl Pmi: cosa si potrà fare e cosa no dal 7 aprile x.com