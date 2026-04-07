Real-Bayern le pagelle | Olise fa impazzire tutti 8 Vinicius quante scenate 5
Durante la partita tra Real e Bayern, l'esterno francese ha attirato l'attenzione con un gesto che ha fatto impazzire i tifosi, ricevendo un voto di 8. Nel frattempo, il brasiliano ha mostrato nervosismo con diverse scenate, ottenendo un voto di 5, e ha ricevuto fischi dal pubblico del Bernabeu. Carreras, invece, ha salvato un gol sulla linea, ma il suo rendimento complessivo lo ha collocato tra i peggiori della serata.
L'esterno francese fa girare la testa a Carreras, che salva un gol sulla linea m è comunque il peggiore e si becca i fischi del Bernabeu. Più parole che giocate per il brasiliano, Bellingham e Militao subentrano benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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