Real-Bayern le pagelle | Olise fa impazzire tutti 8 Vinicius quante scenate 5

Durante la partita tra Real e Bayern, l'esterno francese ha attirato l'attenzione con un gesto che ha fatto impazzire i tifosi, ricevendo un voto di 8. Nel frattempo, il brasiliano ha mostrato nervosismo con diverse scenate, ottenendo un voto di 5, e ha ricevuto fischi dal pubblico del Bernabeu. Carreras, invece, ha salvato un gol sulla linea, ma il suo rendimento complessivo lo ha collocato tra i peggiori della serata.