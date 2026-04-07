Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 7 aprile
Oggi, martedì 7 aprile, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alle notizie sulla Juventus. Le prime pagine evidenziano aggiornamenti su eventi recenti, partite e dichiarazioni legate alla squadra. La rassegna stampa raccoglie le principali notizie pubblicate dai giornali sportivi, offrendo una panoramica sulle tematiche più discusse in questo momento.
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Vittoria che sa di Europa, La Stampa questa mattina: Juve, aria di ChampionsJuve, aria di Champions: quello appena citato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Stampa. Grazie al successo casalingo. tuttomercatoweb.com
A -1 dal quarto posto. Tuttosport in prima pagina sulla Juventus: Balzo ChampionsJuve, balzo Champions. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla vittoria conquistata dalla Juventus. tuttomercatoweb.com
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