A Torino, quattro giovani tra i 19 e i 25 anni sono stati arrestati in relazione a due rapine avvenute nel quartiere San Salvario a gennaio 2025. Le rapine si sono caratterizzate per l’uso di tombini sradicati e catene, con modalità violente. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti dopo indagini avviate subito dopo gli episodi.

Fermati quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, accusati di rapina in concorso per due episodi avvenuti a gennaio 2025 nel quartiere San Salvario. Le misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Stato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Operazione coordinata dal Commissariato Barriera Nizza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza, che ha portato all’emissione e all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini egiziani e un tunisino. I soggetti, tutti di età compresa tra 19 e 25 anni, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapine terrificanti a Torino con tombini sradicati e catene, fermati 4 giovani

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