Raimondo qui Grande Fratello Vip sorpresa per Todaro | la sua faccia cambia di colpo

Nella serata del 7 aprile va in onda la settima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. La trasmissione vede la partecipazione delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che commentano in studio gli avvenimenti della serata. Tra le varie situazioni, si registra una sorpresa per un concorrente, con il suo volto che cambia improvvisamente.

Nella serata del 7 aprile torna in prima serata su Grande Fratello Vip con la settima puntata dell’ottava edizione, guidata da Ilary Blasi e arricchita dal commento in studio delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Una diretta che si preannuncia particolarmente intensa, tra tensioni crescenti, nuovi legami e confronti destinati a lasciare il segno all’interno della Casa. Nelle ultime ore, infatti, il clima tra i concorrenti si è fatto sempre più teso. A catalizzare l’attenzione è stato soprattutto il comportamento di Renato Biancardi, reduce da una notte trascorsa sotto il piumone con Lucia Ilardo e protagonista di un episodio che ha fatto discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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