Raid iraniani su una delle più grandi città industriali del mondo

Durante la notte, un complesso petrolchimico nella città di Jubail in Arabia Saudita è stato bersaglio di attacchi provenienti da forze iraniane. L’area colpita è una delle più grandi zone industriali del paese e appartiene alla Saudi Basic Industries Corporation. Questi attacchi seguono raid simili condotti dagli Stati Uniti e da Israele in Iran, coinvolgendo aree industriali di rilievo in entrambi i paesi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Attacchi notturni hanno colpito un complesso petrolchimico in una vasta area industriale della Saudi Basic Industries Corporation nella città di Jubail, in Arabia Saudita, dopo che installazioni simili erano state colpite da Usa e Israele in Iran. Jubail, nell'Est del Paese, è una delle più grandi città industriali del mondo e vi si producono acciaio, benzina, prodotti petrolchimici, oli lubrificanti e fertilizzanti chimici. Il ponte King Fahd Causeway, importante arteria che collega Arabia Saudita e Bahrein, è stato chiuso a causa della minaccia di un attacco da parte dell'Iran in vista dell'ultimatum di Trump. 🔗 Leggi su Today.it

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