Nella serata di ieri, nel quartiere di San Bernardino a Crema, un giovane di 20 anni è stato colpito con una spranga e ha perso la vita. L'aggressore, anch'egli uomo di 20 anni, è stato arrestato poco dopo l'accaduto. Il ragazzo, di origini egiziane, risiedeva nella stessa città e l’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Un ragazzo di 20 anni, di origini egiziane e residente a Crema, è morto nella tarda serata di ieri dopo una violentissima aggressione avvenuta in mezzo alla strada nel quartiere di San Bernardino.Il giovane è stato colpito ripetutamente con armi da taglio, calci, pugni e una spranga. Nonostante l’intervento immediato di automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso, è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Crema, dove è deceduto poco dopo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, supportati dal Nucleo Investigativo e dalla Scientifica, insieme alla pm di turno. Le indagini hanno permesso di identificare rapidamente il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere di San Bernardino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ragazzo di 20 anni ammazzato a sprangate a Crema: chi è l'aggressore arrestato

Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla...

Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino.

Temi più discussi: Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada; Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita.

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Crema, ragazzo colpito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Il responsabile avrebbe 17 anniUn ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. E' poi morto in ... rainews.it

Un ragazzo di 20 anni è morto a causa di una violenta aggressione di notte in mezzo alla strada, nella zona di San Bernardino, un quartiere residenziale di Crema. Il giovane, Hamza Salama, di origini egiziane, è poi morto in ospedale. Il giovane aggressore e - facebook.com facebook

Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso x.com