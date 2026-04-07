A Crema, un ragazzo di 20 anni è stato colpito con una spranga durante un'aggressione avvenuta per strada. Dopo l'attacco, è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto nelle ultime ore. La polizia ha fermato un 17enne ritenuto responsabile dell'aggressione. La vicenda sta venendo ricostruita dalle forze dell'ordine per chiarire i motivi dell'episodio.

Violenta aggressione a Crema dove un 20enne è morto in ospedale dopo essere stato preso a sprangate. Fermato il presunto aggressore, un 17enne. Si ipotizza un regolamento di conti. Servizio di Franco Rossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crema, 20enne aggredito in strada muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema.

Aggredito e preso a sprangate e coltellate in strada, muore ventenne a Crema: fermato un ragazzo di 17 anniI familiari e gli amici chiedono di «evitare speculazioni» e domandano giustizia: «Non aveva mai fatto nulla di male e non aveva nemici».

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale

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Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate. #ANSA - facebook.com facebook

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com