Ragazzo aggredito per strada a Crema morto in ospedale

Da tv2000.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crema, un ragazzo di 20 anni è stato colpito con una spranga durante un'aggressione avvenuta per strada. Dopo l'attacco, è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto nelle ultime ore. La polizia ha fermato un 17enne ritenuto responsabile dell'aggressione. La vicenda sta venendo ricostruita dalle forze dell'ordine per chiarire i motivi dell'episodio.

Violenta aggressione a Crema dove un 20enne è morto in ospedale dopo essere stato preso a sprangate. Fermato il presunto aggressore, un 17enne. Si ipotizza un regolamento di conti. Servizio di Franco Rossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crema, 20enne aggredito in strada muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema.

Aggredito e preso a sprangate e coltellate in strada, muore ventenne a Crema: fermato un ragazzo di 17 anniI familiari e gli amici chiedono di «evitare speculazioni» e domandano giustizia: «Non aveva mai fatto nulla di male e non aveva nemici».

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale

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Temi più discussi: Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Ragazzo morto a Crema, 17enne in stato di fermo per omicidio volontario aggravato; Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Fermato un 17enne.

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