Due cittadini di Schio hanno acquistato nel 2007 un quadro attribuito a Van Gogh, intitolato

AGI - Si intitola "Les Meules" (I Covoni, 1888) e il notaio Umberto Ferrigato e l'imprenditore Cipriano Tessarolo, entrambi vicentini di Schio, l'hanno acquistato nel 2007 per mille euro dalla societa' estera Lanvalley Investments Inc. Quello che emerge dopo 6 anni di battaglia giudiziaria, come spiegato all'AGI dall'avvocato difensore della vedova del notaio Ferrigato, Luigi Ravagnan, è che "di sicuro non è un falso" e che se il Van Gogh Museum di Amsterdam dovesse riconoscerlo come originale potrebbe valere tra i 100 e i 150 milioni di euro. Pochi giorni fa il giudice Filippo Lagrasta del Tribunale di Vicenza ha assolto i due vicentini dai reati loro ascritti perché "il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Quel quadro non è un falso". Due vicentini e un Van Gogh da 150 milioni (forse)

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Vincent van Gogh: Complete Art Collection | Museum Gallery Exhibition in 4K

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BUONA PASQUA CON LE MOSTRE “CONFINI DA GAUGUIN A HOPPER” E “DA PICASSO A VAN GOGH” A VILLA MANIN E A TREVISO! Desideriamo augurarvi buona Pasqua con questo quadro meraviglioso di Andrew Wyeth, “Vento d’aprile” perfettamente - facebook.com facebook