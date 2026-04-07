Quasi 4.000 persone si sono radunate in città per il Riviera Easter Cup al Calbi, tra cui oltre 1.800 atleti distribuiti in 125 squadre provenienti da diverse parti d'Italia e da paesi come Svizzera, Ungheria e, per la prima volta, dalla Nigeria. L'evento ha coinvolto partecipanti di varie nazionalità, creando un afflusso importante di pubblico e sportivi nella zona.

Quasi 4mila persone, di cui oltre 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e per la prima volta dalla Nigeria. Numeri da record per la 10a edizione della Riviera Easter Cup, torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Ife Sportland (presenti Andrea Badini e Gabriele Donghi) in sinergia con l’Amministrazione comunale, che anche quest’anno ha portato a Cattolica migliaia di persone riunite in un festoso clima di sport e amicizia allo stadio Calbi, teatro principale della manifestazione. Venerdì pomeriggio, il fischio d’inizio del torneo con la cerimonia di inaugurazione, la sfilata delle squadre e il “Giuramento dell’Atleta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattromila persone in città per il Riviera Easter Cup al Calbi

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