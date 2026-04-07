Quattro Gatti, brand di gin umbro, è stato scelto come bevanda ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si terrà da maggio a novembre 2026. La decisione coinvolge il marchio nella grande scena culturale internazionale, inserendolo tra i partner ufficiali dell’evento. La collaborazione si inserisce nel calendario di questa manifestazione artistica di rilievo mondiale.

Quattro Gatti entra nel perimetro della grande scena culturale internazionale e lo fa da protagonista: il brand umbro sarà infatti il gin ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma da maggio a novembre 2026. Un incarico che va oltre la semplice sponsorizzazione e che segna, ancora una volta, la crescente centralità della mixology nei linguaggi dell’arte, dell’ospitalità e del lifestyle contemporaneo. Per l’occasione nasce The Reflection, il cocktail signature creato appositamente per accompagnare la manifestazione veneziana. Presentato in anteprima il 31 marzo al The St. Regis Rome, il drink sarà presente per tutta la durata della Biennale nei bar e nei ristoranti dei Giardini e dell’Arsenale, oltre che durante gli eventi ufficiali dei giorni di preview. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quattro Gatti, il gin della Biennale d’Arte

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Temi più discussi: QUATTRO GATTI, IL GIN DAL CUORE DELL’UMBRIA; Quattro Gatti presenta il cocktail ufficiale della Biennale; Quattro Gatti Gin è il primo spirit sponsor nella storia della Biennale Arte di Venezia; Quattro Gatti, il gin della Biennale d’Arte.

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