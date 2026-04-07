Nel 1986 il mondo del fumetto statunitense ha vissuto un anno memorabile con l’uscita di opere considerate oggi dei classici. Tra queste, il rilancio di Batman, scritto e disegnato da artisti di grande rilievo, ha segnato un punto di svolta nel genere dei supereroi. Questo periodo è ricordato come il rinascimento dei fumetti, grazie anche ai lavori di autori come Alan Moore e Frank Miller, che hanno portato nuove prospettive e profondità ai personaggi.

Un anno eccezionale per il fumetto a stelle e strisce, il 1986. Per una irripetibile congiunzione astrale, escono capolavori assoluti come Batman. Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e Watchmen, fumetto distopico ideato da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons. Inoltre, John Byrne riscrive il mito di Superman con L’uomo d’acciaio. Tre opere pubblicate sotto il marchio DC Comics. Anche la Marvel punta su Frank Miller, che rilancia il personaggio di Devil scrivendo un trittico di storie indimenticabili: Rinascita, con le matite e le chine di David Mazzucchelli, e l’accoppiata Elektra. Assassin e Amore e guerra, opere caratterizzate dallo stile unico dell’artista Bill Sienkiewicz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quarant’anni fa il Rinascimento dei supereroi con i capolavori di Frank Miller e Alan Moore

Sienna Miller: «Diventare mamma a quarant'anni è molto più facile che a ventinove»L'attrice nel 2022 aveva svelato che dopo i quarant'anni aveva congelato i suoi ovuli, spiegando: «Non ho sofferto il passaggio negli anta.

Alan Moore e l’orrore cosmico: NeonomiconChe Alan Moore sia un’autorità del fumetto a livello mondiale non c’è alcun dubbio, grazie a uno stile riconoscibile e ben definito e la capacità di...

Si parla di: Quarant’anni fa il Rinascimento dei supereroi con i capolavori di Frank Miller e Alan Moore; Lady Gaga compie 40 anni: perché si chiama così, le origini italiane, chi è il suo compagno, 7 segreti.