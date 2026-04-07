La partita tra Napoli e Milan si è conclusa con un risultato di 1-0, mettendo in evidenza le caratteristiche tattiche e le scelte di gioco di Antonio Conte. L’allenatore ha mostrato un approccio differente rispetto a quello descritto da chi lo critica, confermando la sua capacità di adattarsi alle sfide sul campo. La sfida ha acceso nuovamente il dibattito sulle modalità e le strategie adottate dall’allenatore nel corso delle sue esperienze.

Celebriamo il vero mito di Antonio Conte (e la profondità del Napoli). Non che ce ne fosse bisogno, figuriamoci, ma Napoli -Milan 1-0 è stata l’ennesima partita in cui Antonio Conte ha dimostrato di essere completamente diverso da come viene dipinto dai suoi detrattori. Il tecnico azzurro, infatti, ha avuto un impatto straordinario sulla gara del Maradona. Per il piano tattico che ha preparato nonostante l’emergenza da fronteggiare, l’ennesima, legata all’assenza di Hojlund. Per il modo in cui ha letto l’andamento della gara, soprattutto dopo il primo tempo. E, infine, per i cambi fatti nel momento giusto, nel modo giusto. Tutto questo intuito e tutta questa genialità, come anticipato, ribaltano completamente la narrazione che avvolge Conte da anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quanto è diverso il Conte allenatore dal Conte raccontato

Conte raccontato dal Telegraph: “è uno dei tecnici più intransigenti, ma come uomo è un’ottima compagnia”Il giornalista Matt Law aveva intervistato il tecnico del Napoli Antonio Conte nel febbraio 2024.

Conte allenatore vincente: basta costruzione dal basso, verticalizza il Napoli (Corbo)Conte allenatore vincente: cambia la costruzione del gioco, verticalizza il Napoli.

Napoli-Inter 3-1: Conte batte Chivu #sscnapoli #inter #seriea #calcio

Temi più discussi: Chi è Claudia Conte. Cerimonie, eventi, ospitate Rai: una vita a misura di Instagram; Conte è un amico di Trump, lo chiama Giuseppi. Tra noi una chiacchierata e ottimo cibo: l'inviato del presidente Usa Zampolli conferma l'incontro con il leader M5S; Claudia Conte, la rapida ascesa tra salotti tv e stanze del potere; Primarie nel centrosinistra, giusto organizzarle? Il parere dei nostri lettori.

Conte batte quasi sempre Allegri, Cagni: Ma statistiche non dicono nullaLuigi Cagni, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app ... tuttonapoli.net

Conte: La Nazionale? Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazioneL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan ... ilnapolista.it

SportMediaset. . Antonio Conte è diventato il re del Corto Muso! E Tacchinardi anima il siparietto a Pressing… #SportMediaset #mediaset #pressing - facebook.com facebook

Politano fa tutti al Maradona Compreso Conte #NapoliMilan #SerieAEnilive #DAZN x.com