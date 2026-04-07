Quando la vera bestia è l’uomo

Sul sito della Treccani, la parola “bestia” viene definita come un termine generico che indica ogni animale, escludendo l’uomo e spesso contrapponendolo a quest’ultimo. La distinzione tra l’umano e il non umano, infatti, si riscontra anche nelle definizioni più semplici, che evidenziano come il termine “bestia” sia comunemente associato a creature diverse dall’uomo. Questa differenziazione ha radici profonde nella lingua e nella cultura, spesso utilizzate per distinguere tra il mondo animale e quello umano.

Se si cerca la parola “bestia” sul sito dell Treccani compare la seguente definizione: “Nome generico di ogni animale, escluso però l’uomo, anzi spesso in contrapposto all’uomo”. Con tanto di citazione di Dante Alighieri: “Lo pensiero è propio atto de la ragione, perché le bestie non pensano”. Eppure, ci perdonerà il Sommo Poeta, a volte è proprio l’uomo la vera bestia. Come dimostrano i due episodi avvenuti nel lunedì di Pasquetta tra Milano e Gaggiano. Perché togliere l’acqua alla fauna ittica -“brillante” idea che ha partorito il cervello di un agricoltore locale- così da poterla utilizzare per irrigare i propri campi non sembra di certo il “pensiero atto della ragione” dantesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando la vera bestia è l’uomo Juve, Palladino è la vera bestia nera dei bianconeri: gli ultimi precedenti parlano chiaro! I numeriMercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. "L’Uomo, La Bestia e La Virtù" di Luigi Pirandello al Teatro ArcobalenoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Affrontare... LA BELLA BESTIA | Una storia d’amore oltre le apparenze Argomenti più discussi: Quando la vera bestia è l’uomo; Un paese perfetto, un delitto. Qual è la bestia che cercate?; Leao bestia nera del Napoli: il Milan si aggrappa al suo numero 10 per espugnare il Maradona. Altro che auto di lusso! Qui si parla di vera ingegneria da strada: trazione 'ginocchia sbucciate' e sistema frenante brevettato a suola di scarpa! Chiunque abbia dominato questa bestia su due ruote senza perdere un incisivo merita una medaglia d'oro - facebook.com facebook