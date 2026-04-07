Quando la fantasia serve a sconfiggere il dolore | a Torino debutta Io uccido i giganti

Barbara ha dieci anni, porta le orecchie da coniglio e ha una missione vitale: proteggere la sua città dall'attacco dei giganti. Ma chi sono davvero queste creature mostruose? E cosa si nasconde di così terribile al primo piano di casa sua, tanto da costringerla a dormire in cantina? Debutta giovedì 9 aprile alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, in corso Galileo Ferraris 26, lo spettacolo "Io uccido i giganti", nuova produzione della Fondazione TRG dedicata ai ragazzi dai 10 anni in su e agli adulti che non hanno dimenticato il peso delle paure infantili. Liberamente tratto dal celebre graphic novel I Kill Giants di Joe Kelly e Jm Ken Niimura (edito in Italia da BAO Publishing), lo spettacolo ha vinto il Bando Orizzonti 2025. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Non diventerai vecchia, ti uccido prima io”, la principessa Doria Pamphilj minacciata dal compagnoPer due anni la donna sarebbe stata vittima di violenze e minacce anche davanti ai quattro figli.

Zazzaroni durissimo con il VAR: «C’è quando non serve e non c’è quando serve. Pensate a come sarebbe cambiata la partita con il suo intervento» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...