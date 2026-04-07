Qualiano marciapiedi impraticabili | pali e ostacoli costringono i pedoni in strada

A Qualiano, i marciapiedi sono spesso impraticabili a causa di pali, segnali e alberelli che li occupano, costringendo i pedoni a camminare in strada. Dopo una segnalazione in via Orazio, sono arrivate numerose fotografie da diverse zone della città che mostrano situazioni simili, con spazi stretti e ostacoli che rappresentano un rischio per chi si sposta a piedi.

Dopo la segnalazione di via Orazio, arrivano decine di foto da tutta Qualiano: marciapiedi stretti occupati da pali, segnali e alberelli, con seri rischi per i pedoni. Dalla segnalazione di via Orazio a un problema diffuso. Dopo la nostra segnalazione del palo installato sul marciapiede in via Orazio a Qualiano, la redazione è stata letteralmente sommersa da fotografie inviate dai cittadini. Immagini che raccontano una realtà ben più ampia e preoccupante: lo stesso problema è presente in numerosi quartieri della città. Marciapiedi già stretti vengono ulteriormente ridotti da pali della segnaletica, alberelli, cartelli e altre installazioni posizionate senza alcuna attenzione alla fruibilità degli spazi pedonali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, marciapiedi impraticabili: pali e ostacoli costringono i pedoni in strada Marciapiedi assenti, pavimenti scivolosi e visibilità ridotta: "Rischi per pedoni e automobilisti"I residenti denunciano le problematiche strutturali nella via che porta alla sede comunale. Leggi anche: "Marciapiedi come percorsi ad ostacoli al viale Vittorio Veneto"