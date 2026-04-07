Qatar | Siamo vicini a punto di non ritorno

A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum di un ex presidente degli Stati Uniti all'Iran, la tensione nella regione si intensifica. Sono in corso operazioni militari che coinvolgono raid su infrastrutture strategiche in Iran, tra cui ponti e autostrade. Il Qatar ha dichiarato che la situazione si sta avvicinando a un punto di non ritorno, segnalando un peggioramento rapido e potenzialmente irreversibile nei rapporti tra le parti coinvolte.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran e mentre sono già in corso raid su ponti e autostrade nella Repubblica islamica, il Qatar avverte che la situazione "è vicina" a un punto in cui non può più essere controllata. Dice il portavoce del ministero degli Esteri di Doha. Majed al-Ansari: "Avvertiamo dal 2023 che un'escalation lasciata incontrollata ci porterà a una situazione in cui non potrà più essere gestita e siamo molto vicini a quel punto. Ed è per questo che abbiamo esortato tutte le parti a trovare una soluzione, a trovare un modo per porre fine a questa guerra prima che sia troppo tardi". 🔗 Leggi su Today.it

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