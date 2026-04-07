Pure per fare le corna tocca essere di sinistra

Una lettera pubblicata sulla rubrica di un noto giornalista ha suscitato discussioni sui comportamenti personali di alcuni politici. L’autrice, appartenente a una corrente politica di sinistra, ha commentato una relazione extraconiugale coinvolgente un esponente del governo. La missiva mette in discussione la moralità e i valori di chi ricopre ruoli pubblici, evidenziando come anche in ambito privato si possano sollevare polemiche e critiche.

Com’è bacchettona la letterina di Mirella Serri a Francesco Merlo sulla relazione extraconiugale di Matteo Piantedosi, pubblicata sulla di lui rubrica su Repubblica. Serri, tornata alla ribalta giornalistica da quando offende, più che di qua e di là soltanto di qua, con trascurabile ironia, ha scritto poche righe che avrebbero potuto essere anche meno. Merlo invece sembra “perdonare” il ministro, ma la chiusa della risposta, con annesso calembour, è una zampata con quel “merlo maschio” che rimanda a Lando Buzzanca. In questi giorni sparare su Piantedosi è il peggiore sport nazionale, cui inoltre non si è sottratto nessuno e quindi sarebbe... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pure per fare le corna tocca essere di sinistra Leggi anche: L’ironia di Emma e il passamontagna con le corna: “Ci provo a essere una persona seria” Leggi anche: Ci tocca pure pagare Carola Rackete King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Argomenti più discussi: Ora OpenAI fa pure l'editore? Acquistato il talk show Technology Business Programming Network (TBPN); GHIGLIOTTINA SOCIAL PURE PER LA PELLEGRINI; Vai pure, mamma. Luca, l'autismo e un presente nuovo; Dagli spot alle istituzioni: pure i vice di Piantedosi ospiti agli eventi con Claudia Conte. Spacciavano al bar e pure ai funerali a processo 56 insospettabili pusher x.com Non solo a Salerno, ma pure a Enna, il Pd potrebbe non presentare il simbolo, mentre il campo progressista si dissolve. Per le Amministrative del 23 e 24 maggio, le liste vanno presentate entro il 25 aprile, ma in campo ci sono due pesi massimi, Vincenzo De - facebook.com facebook