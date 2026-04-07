Puoi chiedere aiuto | la nuova funzione di Google Gemini che riconosce se sei in difficoltà

Google ha aggiornato il suo chatbot Gemini introducendo una nuova funzione che riconosce quando un utente potrebbe trovarsi in difficoltà. Questa novità mira a facilitare l'accesso a supporto psicologico, permettendo di chiedere aiuto in modo più semplice e immediato. L'azienda ha annunciato questa implementazione come parte di un miglioramento delle capacità del sistema di interagire con gli utenti.

Il colosso di Mountain View stanzierà 30 milioni di dollari di finanziamenti per garantire risposte più rapide alle persone in crisi Google ha introdotto un aggiornamento per il suo chatbot Gemini finalizzato a facilitare l'accesso al supporto psicologico. Il sistema, secondo quanto riferito, è ora in grado di riconoscere se un utente si trova in uno stato di grave difficoltà e di attivare automaticamente un modulo di assistenza denominato “Puoi chiedere aiuto”. L'interfaccia, sviluppata insieme a esperti clinici, si attiva quando la conversazione segnala il rischio di potenziali crisi legate al suicidio o all'autolesionismo. Rispetto alle versioni precedenti, la nuova configurazione prevede un tasto rapido per mettersi in contatto immediatamente “con le linee di emergenza”. 🔗 Leggi su Today.it

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How To Activate Gemini With Voice (2025) STEP BY STEP

Si parla di: Google Home cambia il modo di seguire le notizie: con Gemini Live l’aggiornamento diventa una conversazione.

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