Pulcinella protagonista sul palco del Nostos Teatro

Domenica 12 aprile alle 18:00, il palco del Nostos Teatro si anima con una rappresentazione dedicata a Pulcinella. Lo spettacolo si svolge in un ambiente che richiama un mondo di carta e di giochi, coinvolgendo il pubblico con un evento che combina elementi di comicità e scoperta. La scena si prepara ad accogliere gli spettatori per un appuntamento che promette di portare in scena personaggi e situazioni tipiche delle tradizioni teatrali italiane.

Domenica 12 aprile, alle ore 18:00, il palcoscenico del Nostos Teatro di Aversa si trasforma in un mondo di carta, sberleffi e scoperte. In scena “Pulcinella nella Storia del Re”, uno spettacolo scritto e interpretato da Paola Maria Cacace, con la supervisione artistica di Irene Vecchia. Quando il pubblico è in sala, le luci si accendono, ma nessun attore si presenta sul palco, l'imprevisto diventa l'inizio di un’avventura straordinaria. Incoraggiato dagli spettatori, un Pulcinella "in carne ed ossa" decide di salvare la situazione catapultandosi sulla scena. Calzata la maschera e imbracciati i burattini, Pulcinella mette in scena la storia di un re tiranno. 🔗 Leggi su Casertanews.it “Tre sedie” sul palco del Teatro PeroniCresce l’attesa per il quinto appuntamento della stagione Evoluzioni promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo al Teatro Peroni: sabato 14... Nostos Teatro firma la direzione tecnica de “La Notte del Liceo Cirillo”Dalla scuola al palcoscenico: mercoledì 14 gennaio, il suggestivo Chiostro di San Francesco di Aversa ospiterà “La Notte del Liceo Cirillo”, evento... Pulcinella protagonista sul palco del Nostos TeatroDomenica 12 aprile, alle ore 18:00, il palcoscenico del Nostos Teatro di Aversa si trasforma in un mondo di carta, sberleffi e scoperte. In scena Pulcinella nella Storia del Re, uno spettacolo ... casertanews.it Aversa, Pulcinella sale sul palco del Nostos Teatro: uno spettacolo tra burattini e identitàAversa (Caserta) - Il sipario si apre, le luci si accendono, ma sul palco non c’è nessuno. È da questo vuoto inatteso che prende forma Pulcinella nella Storia ... pupia.tv