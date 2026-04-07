Psv Eindhoven vince l’Eredivisie Bosz re dei festeggiamenti | Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo E spunta un retroscena…sul sigaro!

Il PSV Eindhoven ha conquistato il titolo di campione d’Olanda nell’Eredivisie, con l’allenatore Peter Bosz che ha commentato i festeggiamenti successivi alla vittoria. Bosz ha detto di aver avuto un mal di testa forte, il più intenso in molto tempo, durante i festeggiamenti. Inaspettatamente, tra i retroscena si è parlato anche di un sigaro, che avrebbe fatto parte dei momenti di celebrazione.

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