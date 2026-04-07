Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Sono stati organizzati due incontri in diretta per approfondire le prove equipollenti rivolte agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Durante gli incontri, esperti hanno discusso delle modalità di costruzione di verifiche che siano efficaci e inclusive, con particolare attenzione alle esigenze di tutti gli studenti. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per realizzare prove che rispettino le specifiche necessità degli studenti con disabilità.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it