Un giocatore ha ricevuto un caloroso benvenuto sul campo, accolto da uno striscione dei tifosi che lo hanno chiamato “orgoglio perugino”. Durante la gara, ha espresso gratitudine con un ringraziamento rivolto a tutti i presenti. La scena ha suscitato emozioni tra il pubblico, mentre i tifosi continuavano a sostenere la squadra con cori e parate. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di forte coinvolgimento.

Essere accolti in campo da uno striscione dei tuoi tifosi che non solo ti incitano ma ti definiscono orgoglio perugino non è da tutti. Luca Moro ha fatto il suo debutto in una sfida, contro la Juventus Next Gen, che aveva tanto da dare, una sfida da non fallire, per non vanificare tutto. Un esordio con la maglia biancorossa con responsabilità enormi. E il portiere biancorosso, nonostante i due gol presi dal Perugia, è uscito dal campo tra gli applausi, soprattutto per la parata su Puczska nella ripresa che ha salvato la porta del Grifo. "Speravo nell’esordio da anni e avevo una certa ansia a iniio settimana, poi però in maniera serena, sciolta, me la sono goduta al massimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protagonista. Emozioni e parate. Moro: "Grazie a tutti»

Calcio serie C, nel Perugia vicinissimo alla salvezza c'è spazio per le emozioni di Dottori e MoroIl centrocampista e il portiere hanno trovato il modo di incidere nel 2-2 contro la Juventus Next Gen.

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