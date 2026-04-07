Pronostico Mainz-Strasburgo | le statistiche non mentono

Mainz e Strasburgo si affrontano nei quarti di finale della Conference League in un incontro inedito tra le due squadre. Entrambe le formazioni arrivano da un periodo positivo senza sconfitte nelle ultime partite e cercano di avanzare nella competizione. La partita si giocherà in un contesto internazionale e sarà trasmessa su specifici canali sportivi. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Mainz-Strasburgo è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Una prima volta tra Mainz e Strasburgo, due squadre che vivono dei momenti di forma importante visto che non perdono da parecchio tempo. Ma ci sono dei dati che ci aiutano ad entrare nel nostro pronostico. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E che riguarda lo Strasburgo, una squadra che ha un bilancio davvero negativo contro formazioni tedesche: ha vinto una volta sola e pareggiato altrettanto, e in totale le sconfitte sono state quattro. Inoltre, i francesi, nelle cinque gare nelle quali non hanno vinto non sono mai riusciti a trovare il gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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