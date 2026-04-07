Pronostici Rayo Vallecano-AEK Atene | in trasferta non perdono mai

Il match tra Rayo Vallecano e AEK Atene si disputa nei quarti di finale di Conference League. La partita si svolge in trasferta per la squadra spagnola, che non ha mai subito sconfitte in trasferta in questa competizione. La formazione greca, invece, affronta il confronto con una storia di risultati diversi nel proprio campionato. Sono state annunciate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Rayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Vero è che il Rayo Vallecano gioca un campionato diverso da quello greco. Ma è altrettanto vero che l’AEK, oltre ad essere una squadra abituata a giocare queste partite da dentro o fuori, quando scende in campo in trasferta praticamente non perde mai. Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono mai (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vorrebbero i padroni di casa indirizzare il doppio turno e andare a giocare in Grecia la prossima settimana grazie al doppio risultato, ma l’AEK venderà cara la pelle e crediamo, inoltre, che i 14 risultati utili di fila in trasferta che fino al momento i greci hanno conquistato, possano serenamente diventare quindici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Rayo Vallecano-Elche (venerdì 03 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da Vallecas ift.tt/zM9APbH #scommesse #pronostici x.com

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