Processo All In 2 la Cassazione annulla la condanna di Iannò

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la condanna di Sergio Iannò nel procedimento noto come

Sotto accusa l’impianto motivazionale della sentenza. Disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria “La Corte di Cassazione interviene sul processo “All In 2” e ribalta l’esito giudiziario nei confronti di Sergio Iannò, già condannato a dodici anni di reclusione per associazione mafiosa. Con una pronuncia della V Sezione, i giudici di legittimità hanno disposto l’annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 5 novembre 2011, aprendo così la strada a un nuovo esame del caso”. È quanto rende noto l'avvocato penalista Pasquale Foti. La decisione arriva a seguito del ricorso presentato dai difensori dell’imputato, gli avvocati Foti e Cosimo Albanese, che avevano evidenziato criticità e lacune nell’impianto argomentativo della condanna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Bianca Fasano vi legge la lettera di Alberto Stasi del 2016

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