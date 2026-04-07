Problemi al menisco per Mara Venier | Tanto per cambiare L’infortunio e il trasloco col marito Nicola Carraro

Mara Venier ha avuto un fine settimana movimentato, tra il trasloco della sua abitazione e un infortunio al menisco. La conduttrice di Domenica In sta spostando le sue cose insieme al marito, Nicola Carraro. Durante il weekend ha riferito di aver avuto problemi al ginocchio, senza ulteriori dettagli medici. La donna ha condiviso con i follower le difficoltà vissute in questa fase di ristrutturazione.

Un trasloco e un problema al menisco. Non è stato un fine settimana di relax quello di Mara Venier: la conduttrice di Domenica In sta cambiando casa assieme al marito Nicola Carraro. Non un cambio di città ma di zona: la coppia mantiene una casa a Roma, ma trasloca in zona di Ponte Milvio. “Ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma una roba incredibile. Adesso dobbiamo ancora sistemare un fracco di cose”, le parole di Carraro riferite alla moglie. E Il Messaggero fa sapere che i due andranno a vivere nello stesso palazzo di Teo Mammucari. Cosa succederà nella prossima stagione di Domenica In?. E nelle immagini postate da Venier si vedono tanti scatoloni, con lei distesa sul divano per via di un problema al menisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Problemi al menisco per Mara Venier: “Tanto per cambiare”. L’infortunio e il trasloco col marito Nicola Carraro Leggi anche: Mara Venier e Nicola Carraro, il motivo del trasloco “non desiderato” Mara Venier e il marito Nicola Carraro, l’annuncio improvviso spiazza i fanL’arrivo della primavera sembra segnare un periodo di profondi cambiamenti per Mara Venier, che riguardano non solo il lavoro ma anche la vita... Temi più discussi: Mara Venier tra trasloco e... infortunio: cosa è successo; Mara Venier costretta a riposare: cosa è successo alla conduttrice di Domenica In, la foto sui social. Problemi al menisco; Mara Venier costretta a riposare: Problemi al menisco; Mara Venier, costretta a riposo per problemi al menisco: cosa è successo. Mara Venier costretta a riposare: Problemi al meniscoSono giorni frenetici e complicati per Mara Venier. Proprio nel bel mezzo del trasloco, si è vista costretta a fermarsi per via di problemi al menisco ... fanpage.it Ancora problemi di salute per Mara Venier: come sta e cosa succede oraTra trasloco, problemi al menisco e le voci sul futuro a Domenica In, la conduttrice Mara Venier vive un momento complesso, segnato da problemi di salute e incertezze professionali. notizie.it Enzo Avitabile (Official). . "Addore 'e libertà" dal film “La salita” oggi a Domenica in. Grazie a Mara Venier, Massimiliano Gallo e Shalana Santana - facebook.com facebook Oggi pomeriggio alla presentazione del nuovo libro del direttore de @ilgiornale, @Tommasocerno, con @MelaniaRizzoli e Mara Venier. #Italia #UGL @UGLConf x.com