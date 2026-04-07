Prima stanza a destra si aggiunge al cast del Mengo

Il Mengo music fest di Arezzo si prepara alla sua edizione 2026, in programma dal 14 al 18 luglio. Dopo le conferme di artisti e gruppi, è stato annunciato che giovedì 16 luglio si unirà al cast anche la band Prima stanza a destra. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e prevede diversi concerti e eventi musicali durante la settimana.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Continuano gli annunci di Mengo music fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: giovedì 16 luglio, un nuovo nome di rilievo si aggiunge al cartellone del festival: Prima stanza a destra. L’artista, dopo il successo del primo tour nei club culminato con il sold out di Milano e una grande risposta di pubblico in tutta Italia, porterà il suo universo sonoro sul palco di Parco il Prato nella stessa serata che vede già protagonisti Ditonellapiaga e Casinò Royale. Le nuove date estive rappresentano un nuovo capitolo del percorso live di prima stanza a destra: un contesto più aperto e immersivo in cui il giovane produttore presenterà l'ultimo EP "la ragazza che suonava il piano" (Sugar Music). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima stanza a destra si aggiunge al cast del Mengo Casinò Royale si aggiungono al cast del Mengo 2026Arezzo, 25 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo... Al Men/Go arriva Prima stanza a destraGiovedì 16 luglio sul palco del Men/Go Music fest si esibirà prima stanza a destra. Temi più discussi: CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (03 aprile) #NewMusicFriday; Dargen D'Amico su Doppia Mozzarella: È difficile sentirsi in sync con il tempo che ci accade; Indie Music Like: arriva alla puntata 777 la classifica indie più longeva d'Italia alla sua 22^ stagione. Sul podio Ditonellapiaga e arrivano Fulminacci e Lamante! - MEI; SI! BOOM! VOILÀ! annunciano le date del tour estivo 2026. Prima stanza a destra si aggiunge al cast del MengoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Prima stanza a destra: le date del tour estivoDopo il primo tour nei club, Prima stanza a destra annuncia le date della tournée estiva legata all'Ep La ragazza che suonava il piano. Il misterioso produttore e cantautore darà il via al tour esti ... rockol.it Secondo una prima ricostruzione, la stanza dell’affittacamere sarebbe stata prenotata da un uomo che si trovava con la giovane dalla sera precedente - facebook.com facebook Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria #Salis prima del corteo a Roma: “Con Meloni Stato di polizia" x.com