prima categoria gallianese prepara la volata decisiva

La Gallianese si avvicina alla fase conclusiva del campionato di Prima Categoria, Girone C. La squadra mugellana, che ancora non ha raggiunto la certezza della salvezza, si sta concentrando per le ultime partite. La stagione sta entrando nel suo momento decisivo, con la squadra pronta ad affrontare le sfide finali. La corsa per evitare la retrocessione si fa più intensa nelle prossime settimane.

La Gallianese si prepara allo sprint finale della stagione. La squadra mugellana impegnata nel Girone C della Prima Categoria, deve ancora conquistare la salvezza. I rossoblù, che nel corso del campionato sono passati dalla guida di Massimo Coppini a quella di Massimiliano Zuzzi, quando mancano quattro giornate al termine hanno un solo punto di vantaggio sulla zona play-out e sono reduci dal 6-0 incassato sul campo del Daytona prima della sosta pasquale. La società del presidente Gino Amerini è corsa ai ripari ingaggiando con l’operato del direttore sportivo Cesare Calamai l’esperto attaccante Alessio Lava, classe 1990, che ha debuttato nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Quarrata Olimpia entrando al 75’ e segnando dopo soli 10’ la rete del raddoppio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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