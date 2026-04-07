Prezzi all' ingrosso a Parma | stabilità diffusa e nuovi rialzi per il Parmigiano Reggiano

Lo scorso 3 aprile 2026, presso la sede della Camera di commercio dell’Emilia a Parma, si è svolta una riunione in cui si è rilevata una stabilità generale dei prezzi all'ingrosso nella regione. Tuttavia, sono stati registrati alcuni aumenti nel settore del Parmigiano Reggiano, mentre gli altri principali mercati agroalimentari hanno mostrato andamenti più stabili. L’incontro ha fatto il punto sulla situazione dei prezzi in vista di prossimi sviluppi.

La seduta dello scorso 3 aprile 2026, svoltasi presso la sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia, ha delineato un quadro di sostanziale equilibrio per i principali mercati agroalimentari della zona. Le analisi condotte dalle Commissioni Tecniche attraverso il confronto diretto con gli operatori di settore descrivono un panorama caratterizzato da scambi regolari, senza l'insorgere di particolari tensioni sui listini dei prezzi. Il comparto delle granaglie, delle farine e dei relativi sottoprodotti si conferma solido nella sua stabilità. In questo ambito, rimane attualmente sospesa la quotazione del frumento duro, una misura necessaria in attesa dell'insediamento della Commissione Unica Nazionale di riferimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Mercati agroalimentari a Parma: Parmigiano Reggiano in aumento Delegazione dal Tibet a Parma: visita a un caseificio per scoprire il Parmigiano ReggianoUna delegazione della Regione Autonoma del Tibet (Xizang), parte della Repubblica Popolare Cinese, è stata nei giorni scorsi a Parma nell’ambito di... Prezzi all’ingrosso a Reggio Emilia: mercati stabili con rialzi per cereali e Parmigiano ReggianoSeduta caratterizzata dalla stabilità, quella del 24 marzo nella sede reggiana della Camera di commercio dell’Emilia, con i mercati che mostrano un andamento generalmente regolare, secondo le indicazi ... sassuolo2000.it Il brutto affare del latte per il Parmigiano ReggianoLa sostanziale tenuta dei volumi di vendita del formaggio sul mercato interno e la probabile ripresa complessiva a livello internazionale non bastano a controbilanciare i prezzi all'ingrosso, in calo ... quotidiano.net