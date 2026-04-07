Negli ultimi giorni, i prezzi delle camere in zona tra La Spezia e il Golfo sono aumentati sensibilmente in vista dei ponti festivi. Le tariffe più elevate arrivano a 1.300 euro per un soggiorno di due notti in alcune strutture, rendendo difficile trovare sistemazioni a prezzi accessibili. La domanda per le locazioni temporanee si è intensificata, influenzando il costo delle sistemazioni disponibili.

La Spezia, 7 aprile 2026 – Un appartamento per due persone a due passi dal Sant’Andrea per trascorrere le notti del ponte della Liberazione? Poco più di 2.700 euro. E non va meglio nelle Cinque Terre, dove serve però meno denaro – poco più di 2.300 euro – per accaparrarsi da venerdì 24 a domenica 26 aprile un alloggio vista mare a Vernazza. Prezzi folli, quelli che in queste settimane si trovano sui principali siti di booking. Chi è a caccia di un appartamento o anche solo di una stanza per godersi le bellezze della città e farsi magari una capatina in Val di Magra o nei borghi a picco sul mare della riviera in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, si prepari a spese folli: che sia una camera o un appartamento, ci sarà da spendere, e tanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prezzi alle stelle tra La Spezia e il Golfo. Camere a peso d’oro in vista dei ponti festivi, anche 1.300 euro per due notti

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