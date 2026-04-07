Presentata ' MaratonArt' la rassegna per promuovere la ricchezza culturale e paesaggistica

Il 1° aprile si è svolta nella sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta una conferenza stampa dedicata alla presentazione di “MaratonArt”. La rassegna, organizzata dalle Pro Loco di Airola e di Caserta insieme ad altre associazioni del territorio, ha ricevuto il patrocinio della Reggia di Caserta. L’evento ha avuto come obiettivo la promozione della ricchezza culturale e paesaggistica dell’area.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del bando di valorizzazione partecipata, selezionata dal Comitato scientifico della Reggia di Caserta, e del Piano di Gestione Unesco, in un’ottica di dialogo aperto con associazioni culturali, enti istituzionali e realtà territoriali. L’obiettivo di MaratonArt è coniugare inclusione sociale, sport, arte e territorio al fine di promuovere la ricchezza culturale e paesaggistica di una delle aree più suggestive della Campania, così come si legge dal sito ufficiale della Reggia di Caserta. Dopo i rituali saluti istituzionali, sono stati presentati i quattro filoni che daranno vita a questa iniziativa.... 🔗 Leggi su Casertanews.it Sconocchia commenta le parole di Mattarella: «Orgogliosi che la musica popolare contemporanea sia stata riconosciuta come ricchezza culturale del Paese»ROMA – «Siamo orgogliosi delle parole del Presidente Sergio Mattarella, che ha riconosciuto nella musica popolare contemporanea un elemento decisivo... Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzoFirenze, 28 febbraio 2026 - Si chiude febbraio con “Testimonianze” e si apre un marzo fitto di appuntamenti nel cuore di Firenze. ECOMARATONA - Presentata MaratonArt: manifestazione che promuove il territorio attraverso la cultura, lo sport e l’inclusione10:10:10 Si è tenuta il giorno 1° Aprile nella prestigiosa sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta la conferenza stampa per la presentazione di MaratonArt, rassegna MaratonArt coordinata dalle ... casertafocus.net MaratonArt, alla Reggia la presentazione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino 2026Scopri tutti i dettagli riguardo MaratonArt, alla Reggia la presentazione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino 2026 . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com