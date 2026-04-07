Prende a sprangate un portone e fugge | dalla finestra volano droga e bilancini

Durante un intervento nel centro storico di Genova, le forze dell’ordine sono intervenute per un episodio di danneggiamento a un portone. Un uomo ha colpito ripetutamente con una spranga e poi è fuggito dalla finestra, lasciando dietro di sé droga e bilancini, che sono stati sequestrati dagli agenti. L’operazione si è conclusa con l’arresto di una persona coinvolta.

Blitz della polizia di Stato nel centro storico di Genova, dove un intervento per danneggiamento si è trasformato in operazione antidroga con un arresto. È successo venerdì sera in vico San Cristoforo, dove alcuni residenti hanno segnalato un ragazzo intento a colpire il portone di un palazzo con una spranga di ferro. All’arrivo degli agenti, il giovane è fuggito verso via Balbi, lanciando l’oggetto. Raggiunto poco dopo, ha raccontato di voler entrare nell'edificio poiché convinto che la fidanzata fosse in pericolo all'interno di un appartamento abitato da tre persone. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato per danneggiamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Salta dalla finestra e fugge nei campi per evitare il carcere: 22enne arrestato (anche) per evasione dai domiciliariCarbonara al Ticino (Pavia), 23 febbraio 2026 – Quando ha visto i carabinieri si è lanciato dalla finestra, al primo piano, scappando per le campagne...

Fuga dall'incubo: il marito la picchia e la chiude in camera, lei fugge dalla finestraLa giovane è stata malmenata e rinchiusa in camera dal marito, riuscendo a chiedere aiuto all’alba: lui è stato arrestato dai carabinieri Fuga...

Argomenti più discussi: Marittimo preso a sprangate nei vicoli: un arresto per tentato omicidio; Marittimo preso a sprangate in centro a Genova, un arresto; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Rapina con sprangate, svolta grazie ai video: nel mirino tre aggressori. Il ferito resta in coma.

Il nuovo ponte a Savigliano prende forma, ma continua a dividere invece di unire x.com

“Prende sempre più piede l’idea che studiare troppo sia una perdita di tempo. Che leggere bene, scrivere bene, pensare bene siano lussi di cui non si sa che farsene. Che la scuola serva soprattutto a produrre velocemente lavoratori…”. La riflessione di Enric - facebook.com facebook