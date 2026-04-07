Prende a sprangate un portone e fugge | dalla finestra volano droga e bilancini

Da genovatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento nel centro storico di Genova, le forze dell’ordine sono intervenute per un episodio di danneggiamento a un portone. Un uomo ha colpito ripetutamente con una spranga e poi è fuggito dalla finestra, lasciando dietro di sé droga e bilancini, che sono stati sequestrati dagli agenti. L’operazione si è conclusa con l’arresto di una persona coinvolta.

Blitz della polizia di Stato nel centro storico di Genova, dove un intervento per danneggiamento si è trasformato in operazione antidroga con un arresto. È successo venerdì sera in vico San Cristoforo, dove alcuni residenti hanno segnalato un ragazzo intento a colpire il portone di un palazzo con una spranga di ferro. All’arrivo degli agenti, il giovane è fuggito verso via Balbi, lanciando l’oggetto. Raggiunto poco dopo, ha raccontato di voler entrare nell'edificio poiché convinto che la fidanzata fosse in pericolo all'interno di un appartamento abitato da tre persone. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato per danneggiamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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