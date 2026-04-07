Premio Costruiamo Gentilezza nello sport | la dirigente Condello a Reggio Emilia

Il 6 aprile a Reggio Emilia si è svolta la partita tra Reggiana e Pescara, prima del fischio di inizio è stato consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. La consegna si è tenuta nel prepartita, in occasione dell'incontro tra le due squadre. La dirigente Condello ha ricevuto il riconoscimento durante l'evento.

Pisa, 7 aprile 2026 - Prima del fischio di inizio di Reggiana – Pescara di lunedì 6 aprile in campo è stato consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. A riceverlo il giocatore della Reggiana, Tommaso Fumagalli, che fu autore di un gesto di gentilezza nel match con il Südtirol (disputato lo scorso 3 marzo), riconosciuto da tutto lo stadio. A consegnare il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport sono state Gaia Simonetti per Ussi Toscana (Gruppo dei giornalisti sportivi), la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Galilei’ di Pisa Rossana Condello con la sua vicaria Germana delle Canne (con la carica di “Grinch Gentile”) e Anna Vitiello, ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Costruiamo Gentilezza nello sport: la dirigente Condello a Reggio Emilia Reggio Emilia, riga l'auto del dirigente scolastico e viene denunciatoReggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l’auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di... Costruiamo Gentilezza 2026: i valori dell’essere gentili con amoreCostruiamo Gentilezza è a nostro modo di vedere una delle iniziative più originali e utili nate in Italia negli ultimi anni. Temi più discussi: A Tommaso Fumagalli il premio Costruiamo Gentilezza nello sport; Fumagalli esempio di fair play: lunedì la consegna del premio Costruiamo Gentilezza nello Sport; Granata, altra emergenza. Girma out tre settimane; Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport all’Associazione L’Oltre Tango. Premio Costruiamo Gentilezza nello sport: la dirigente Condello a Reggio EmiliaRossana Condello, dell’istituto comprensivo ‘Galilei’, ha consegnato il riconoscimento al calciatore della Reggiana Tommaso Fumagalli ... lanazione.it Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Tommaso FumagalliUn gesto di gentilezza e fair play che ha richiamato l'attenzione di tutto lo stadio e che è stato applaudito dai tifosi della sua squadra e di quella avversaria. sportal.it A TOMMASO FUMAGALLI CONSEGNATO IL PREMIO COSTRUIAMO GENTILEZZA NELLO SPORT Prima del fischio di inizio di Reggiana -Pescara in campo è stato consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. A riceverlo, il giocatore della Reggi - facebook.com facebook