Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi IN AGGIORNAMENTO

Il 23 aprile 2026 si terrà la prova suppletiva per le posizioni economiche ATA, con le convocazioni già programmate per i candidati che ne hanno diritto. Sono state pubblicate le liste di convocazione e sono state avanzate richieste di ausili e tempi aggiuntivi. L’aggiornamento sulla procedura è in corso, e ulteriori dettagli saranno resi noti prossimamente.

Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. L'articolo Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi [IN AGGIORNAMENTO]; Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024 – Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree: CONVOCAZIONE PROVA FINALE DI VALUTAZIONE SU; Posizioni economiche ATA, al via le convocazioni per la prova suppletiva del 23 aprile 2026 [IN AGGIORNAMENTO]; USR LAZIO – Avviso convocazione prova finale suppletiva – Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale A.T.A. – D. M. n. 140/2024. Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendarioIl Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 7392 del 24 marzo 2026 relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazio ... orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA: fissata prova suppletiva il 23 aprile in turno unico pomeridianoCon nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 7392 del 24 marzo 2026, è stato pubblicato l’avviso relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle p ... flcgil.it Posizioni economiche ATA, al via le convocazioni per la prova suppletiva del 23 aprile 2026 [IN AGGIORNAMENTO] - facebook.com facebook Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. x.com