Politano come Maradona e Higuain il dato è impressionante | nessuno meglio di lui

Durante la partita tra Napoli e Milan, è stato decisivo Matteo Politano, che ha segnato il gol che ha permesso alla squadra partenopea di ottenere una vittoria e di salire al secondo posto in classifica. L’attaccante ha raggiunto un risultato di rendimento paragonabile a quello di alcuni dei più noti giocatori italiani, come Maradona e Higuain, che sono stati indicati come modelli di successo nel ruolo.

Il Napoli ha battuto il Milan e conquistato il secondo posto in classifica grazie alla rete di Matteo Politano. L’ex attaccante dell’Inter ha raggiunto quota sette reti contro i rossoneri in carriera, eguagliando un’élite di attaccanti leggendari della storia azzurra. Tra questi, ci sono Diego Armando Maradona e Gonzalo Higuain. Politano e il Milan: quando il record diventa realtà. L’esterno offensivo azzurro ha trasformato la difesa rossonera in un bersaglio personale. Sette gol non rappresentano un’eccezione statistica, ma un dato che racconta una storia di efficacia concreta contro una delle rivali storiche del Napoli. Politano ha saputo leggere gli spazi, sfruttare le debolezze difensive e concretizzare con regolarità ogni volta che il Milan si è presentato davanti a lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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