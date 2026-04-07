Nel mercato digitale di Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia si conferma in vetta alla classifica dell’eShop, mantenendo la posizione anche questa settimana. La classifica riflette un equilibrio tra titoli appartenenti a grandi franchise e nuove uscite, con alcuni giochi più recenti che si affermano tra le preferenze degli utenti. La posizione delle varie produzioni indica un mercato ancora molto dinamico, dove titoli consolidati e novità si alternano tra le preferenze di gioco.

Il mercato digitale di Nintendo continua a mostrare un equilibrio tra grandi franchise e nuove uscite. La classifica settimanale dell’ eShop di Nintendo Switch 2 aggiornata al 5 aprile 2026 conferma infatti una tendenza già evidente nelle settimane precedenti: Pokémon Pokopia domina ancora le vendite digitali, mantenendo la prima posizione senza apparenti rivali diretti. Il titolo Pokémon continua a dimostrare una forte capacità di attrazione tra i giocatori della nuova console Nintendo. Nonostante l’arrivo di nuovi giochi e aggiornamenti per Switch 2, il pubblico sembra continuare a preferire l’esperienza proposta da Pokopia, che mantiene il primato nella classifica generale dei titoli più acquistati sull’eShop. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia guida ancora una volta la classifica dell’eShop di Nintendo Switch 2

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