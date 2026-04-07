Tadej Pogacar si avvicina alla partecipazione alla Parigi-Roubaix, che si terrà nel prossimo fine settimana. L’obiettivo del ciclista è conquistare questa classica, completando così un palmares che include già numerose vittorie di rilievo. Con questa possibile affermazione, potrebbe entrare in pochi ad aver vinto tutte le cinque classiche monumento, un traguardo raro nel ciclismo professionistico.

Tadej Poga?ar punta alla vittoria nella Parigi-Roubaix del prossimo weekend per completare un palmares senza precedenti, diventando uno dei pochissimi ciclisti a vincere tutte e 5 le Classiche monumento. Il corridore della UAE Team Emirates XRG si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare l’unico successo tra i monumenti che ancora non ha ottenuto. Dopo aver trionfato anche nelle Strade Bianche, l’atleta punta a un risultato che lo porterebbe a condividere un primato storico con leggende come Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck ed Eddy Merckx. La strategia fisica e mentale verso il record. L’approccio di Tadej Poga?ar per questa sfida si basa su una preparazione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poga?ar e l’ultimo tassello: a un passo dal club di Merckx

Poga?ar punta al record di Merckx: la sfida per le 5 MonumentiTadej Poga?ar si prepara ad affrontare la Parigi-Roubaix per completare il proprio palmares e puntare a un record storico, dopo aver già trionfato...

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Pogacar e VDP sul Koppenberg: è sfida a due, con Evenepoel che ha perso terreno sul Paterberg, ma sta facendo comunque una grandissima corsa. Sparpaglio totale, con Pedersen e Van Aert 4° e 5° e poi tutti gli altri più indietro. - facebook.com facebook