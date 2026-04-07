Un ciclista che riceve applausi anche dai suoi avversari si distingue per la sua presenza e le sue prestazioni. Dopo aver dominato le competizioni più importanti, ora punta a raggiungere un nuovo obiettivo: la Parigi-Roubaix. La sua carriera viene confrontata con quella di leggende del passato, evidenziando la sua ambizione di lasciare un segno duraturo nel mondo del ciclismo.

La superiorità di un atleta la si misura anche dall’invidia che genera attorno a sé; la grandezza dall’ammirazione. Domenica al termine della cavalcata trionfare verso il terzo Fiandre della carriera, Tadej Pogacar ha ricevuto il più bel riconoscimento che un atleta possa desiderare di ricevere: l’applauso e i complimenti dei battuti. Tadej li ha messi tutti in fila, e non per modo di dire. Li ha staccati uno ad uno e in questo modo sono arrivati sul traguardo di Oudenaarde. Van der Poel l’ultimo a cedere a 34”, Evenepoel a 1’11”, poi Van Aert a 2’04” e poi ancora Mads Pedersen a 2’48”. Uno in fila all’altro, tutti campioni del mondo (Van Aert nel ciclocross). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pogacar applaudito pure dagli sconfitti. È sulla scia di Merckx, ora vuole la Roubaix

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Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.

POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX