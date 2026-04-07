Dopo la vittoria per 3-0 in gara-1 al Pala Agsm Aim, la semifinale tra la squadra di Civitanova e quella di Verona si sposta all’Eurosuole Forum per la seconda sfida. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con Verona che cerca di pareggiare la serie e Civitanova che vuole consolidare il vantaggio. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Dopo il netto 3-0 di gara-1 al Pala Agsm Aim, la semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona si sposta all’Eurosuole Forum per una gara-2 che può già indirizzare in maniera pesante la serie. Il successo degli scaligeri ha raccontato molto più di quanto dica il punteggio: una partita in cui Verona ha saputo gestire i momenti chiave e colpire con continuità, mentre Civitanova è rimasta aggrappata alla gara senza però trovare le soluzioni per ribaltarla. Il primo set, chiuso 34-32, è stato lo snodo principale: Civitanova aveva costruito vantaggi importanti ma non è riuscita a concretizzarli, subendo la rimonta di una Verona più lucida nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Playoff Superlega: Civitanova cerca il riscatto, Verona vuole il bis in gara2 di semifinale!

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Superlega: Civitanova e Perugia, è semifinale. Milano riapre la serie con VeronaLube e Sir Susa fanno percorso netto e conquistano la semifinale in tre partite mentre Milano espugna Verona e tiene aperta la serie.

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