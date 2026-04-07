Playoff per l’Europa buona la prima Modena batte nettamente Cuneo

La squadra di Modena ha iniziato con successo i playoff per l’accesso in Europa, battendo senza troppi problemi Cuneo nella partita di esordio. La gara si è conclusa con una vittoria schiacciante per i modenesi, che sono riusciti a mettere in campo una prestazione equilibrata e senza errori gravi. La formazione ospite ha mostrato compattezza e determinazione, consolidando il risultato nei momenti chiave del match.

di Alessandro Trebbi Una Modena concentrata quanto basta e tendenzialmente pulita porta a casa col minimo sforzo la prima gara dei playoff per il quinto posto contro Cuneo, mettendo una serie ipoteca sul passaggio alle semifinali che si prospettano essere contro Milano, che nella stessa gara uno dei quarti ha strapazzato Cisterna. Ci sarà da vincere a Cuneo per tenere corta la sfida, o da tornare al PalaPanini domenica prossima, 12 aprile, per chiudere la prima pratica. Una pratica iniziata con Arthur Bento titolare (balbettante la sua prestazione, a dirla tutta) e con un Davyskiba opposto che ha giocato a braccio sciolto e meritato il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff per l’Europa, buona la prima. Modena batte nettamente Cuneo Leggi anche: Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge Cup Playoff maschili, quarti: Piacenza batte Modena al tie break e pareggia la serie sull'1-1Ancora un tie break, ancora una partita (si giocano i quarti dei playoff maschili) che supera abbondantemente le due ore, ancora un quinto set ai... Temi più discussi: 8 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; Al Mondiale anche Turchia, Svezia e Rep. Ceca; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati; Playoff Mondiali 2026, martedì le quattro finali europee per gli ultimi pass. Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streamingAndata dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in trasferta contro il Brann. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW . Appuntamento anche con ... sport.sky.it Europa League, l’avversaria del Bologna nei playoffSorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei primi match a eliminazione diretta. Gli uomini di Vincenzo Italiano giocheranno l’andata il 19 febbraio, mentre il ritorno al Dall’Ara una settimana dopo. lettera43.it #Playoff #SerieA2Tigotà Brescia rimonta e batte Costa Volpino al tie-break, Padova regola Busto Arsizio 3-1 Fattore campo mantenuto per bresciane e padovane, che la prossima settimana avranno la possibilità di chiudere i rispettivi confronti in Gara 2 - facebook.com facebook #Inter, il peso dei playoff Mondiali e l'impatto di #Lautaro: la video-analisi al club #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com