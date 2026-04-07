Pizzo al cantiere Cosedil di Fondo Fucile scatta il rito immediato | imputati verso il dibattimento

Il Tribunale di Messina ha deciso di procedere con il giudizio immediato nei confronti di tre imputati, coinvolti in un caso di tentata estorsione aggravata nei confronti di una società impegnata in lavori di riqualificazione urbana nel capoluogo peloritano. I nomi degli accusati sono Giuseppe Surace, Salvatore Maiorana e Giovanni Aspri, e il procedimento si svolgerà con il rito immediato.

Minacce armate, pressioni criminali, denuncia decisiva dell’imprenditore Vecchio: in aula un caso simbolo contro racket e intimidazioni sul territorio messinese Il decreto è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fresco, che ha ritenuto le prove raccolte “evidenti”, escludendo così la necessità dell’udienza preliminare. Il processo inizierà il prossimo 10 giugno davanti al Tribunale in composizione collegiale. Le pressioni sarebbero state accompagnate da minacce esplicite: il rischio di far esplodere i mezzi da lavoro e di colpire il capo cantiere in caso di denuncia. L’episodio risale al primo dicembre 2025 e si sarebbe sviluppato attraverso una serie di contatti diretti e indiretti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Aggressione in carcere: udienza fissata per cinque imputati che scelgono il rito abbreviatoSANT’ANGELO DEI LOMBARDI – Cinque dei sette detenuti imputati per lesioni inflitte a un compagno di cella durante un’aggressione avvenuta nel... Enrico Tiero: processo con rito immediato il prossimo 3 giugnoIl gip ha accolto la richiesta della procura e fissato l'udienza davanti al tribunale di Latina.