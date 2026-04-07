Pizza XXL e ingredienti locali | il paradiso del gusto vicino al Lago di Bolsena

A pochi chilometri dal Lago di Bolsena si trova un locale noto per le sue pizze di grandi dimensioni, preparate con ingredienti provenienti dalla zona. La proposta si distingue per l’attenzione alla qualità degli alimenti locali e per le dimensioni generose dei piatti. La location è frequentata da chi cerca un’esperienza culinaria semplice, con prodotti freschi e un’atmosfera informale. La pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale e delle porzioni abbondanti.

A due passi dal Lago di Bolsena esiste un luogo in cui la pizza diventa protagonista assoluta, tra formati xxl e ingredienti legati al territorio. Un’esperienza che unisce dimensioni sorprendenti e qualità, in un contesto dove il gusto incontra la tradizione locale e si trasforma in qualcosa di più di una semplice cena. Insomma, un posto che vi farà sentire al centro della Tuscia e della sua storia. LEGGI ANCHE: FAO MuNe: dentro il museo che trasforma la complessità del mondo in esperienza Pizza XXL: tradizione romana in formato gigante a due passi dal Lago di Bolsena. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Agriturismo Parco delle Querce, a Valentano (sul Lago di Bolsena), la pizza si presenta in una versione decisamente fuori scala: fino a 50 cm, servita su taglieri di legno e pensata per essere condivisa. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Pizza XXL e ingredienti locali: il paradiso del gusto vicino al Lago di BolsenaVicino al Lago di Bolsena, pizza XXL e ingredienti locali: gusto e tradizione della Tuscia in un’esperienza oltre la semplice cena. msn.com

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